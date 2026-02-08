Первый министр экономики РФ раскрыл серьезную политическую ошибку Ельцина

Первому президенту России Борису Ельцину следовало в начале 90-х основать свою политическую партию. Таким мнением поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев, передает «Лента.ру».

Выступая на презентации книги Якова Уринсона «Все пошло не по Госплану», экономист заявил, что Ельцин, который «положил свой авторитет на алтарь реформ», совершил серьезную политическую ошибку, когда «отказался от создания провластной партии».

«Не было бы постоянного и деструктивного конфликта между законодательной и исполнительной властью, который в итоге привел к кризису 1998 года», — убежден экс-министр.

О том, что одной из причин дефолта стало противостояние между Госдумой и Кремлем, в свое время также говорил бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). По его словам, «слабое правительство прозевало кризис».

17 августа 1998 года начался самый тяжелый финансовый кризис в истории новой России. Тогда в результате дефолта — отказа от выплат по государственному долгу — рубль обесценился в четыре раза – с 6,5 рубля до 28 за $1. ВВП страны сократился втрое, а долги достигли 147% объема экономики.

