Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Первый министр экономики РФ раскрыл серьезную политическую ошибку Ельцина

Экс-министр экономики РФ Нечаев: отказ Ельцина создать свою партию был ошибкой
Дмитрий Донской/РИА Новости

Первому президенту России Борису Ельцину следовало в начале 90-х основать свою политическую партию. Таким мнением поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев, передает «Лента.ру».

Выступая на презентации книги Якова Уринсона «Все пошло не по Госплану», экономист заявил, что Ельцин, который «положил свой авторитет на алтарь реформ», совершил серьезную политическую ошибку, когда «отказался от создания провластной партии».

«Не было бы постоянного и деструктивного конфликта между законодательной и исполнительной властью, который в итоге привел к кризису 1998 года», — убежден экс-министр.

О том, что одной из причин дефолта стало противостояние между Госдумой и Кремлем, в свое время также говорил бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). По его словам, «слабое правительство прозевало кризис».

17 августа 1998 года начался самый тяжелый финансовый кризис в истории новой России. Тогда в результате дефолта — отказа от выплат по государственному долгу — рубль обесценился в четыре раза – с 6,5 рубля до 28 за $1. ВВП страны сократился втрое, а долги достигли 147% объема экономики.

Ранее читатели «Газеты.Ru» поделились воспоминаниями о том, как переживали кризис 1998 года.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!