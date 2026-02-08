Размер шрифта
Российскую вакцину от ротавируса разрешили для взрослых в качестве профилактики

РАН: отечественную вакцину от ротавируса можно ставить взрослым для профилактики
Global Look Press

Вакцину от ротавируса «Гам-VLP-рота» отечественного производства можно ставить взрослым для профилактики. Об этом рассказала руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова в беседе с ТАСС.

«Отечественная вакцина от ротавируса может также использоваться однократно, допустим, для взрослых. Потому что сейчас ротавирусом болеют не только дети, но и взрослые, и подростки. Для таких случаев может быть предусмотрена ревакцинация, когда можно однократно вводить препарат», — сказала она.

По словам специалиста, для маленьких детей, по данным клинических исследований, оптимальная дозировка составляет 60 мкг вирусоподобных частиц в дозе вакцины.

До этого эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что вакцину от ротавируса долгое время не выпускали из-за низкой востребованности – она необходима лишь в некоторых регионах страны. Поэтому, несмотря на то, что о вирусе было известно давно, к ее разработке длительное время не приступали.

По словам специалиста, применять вакцину от ротавируса можно будет в массовых количествах, акцент будет делаться на субъектах, которые являются эндемичными по этому заболеванию.

Ранее сообщалось о начале испытаний вакцины против вируса Нипах.
 
