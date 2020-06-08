Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм планируют открыть с 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в июне будут подготовлены объекты и инфраструктура «к запуску и аккуратному старту» работы туристической отрасли в стране.

«С 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в 25 российских регионах отели уже возобновили работу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что страна сейчас готовится к постепенному открытию курортного сезона.

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