Межрегиональный туризм в России планируют возобновить с 1 июля
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что межрегиональный туризм планируют открыть с 1 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в июне будут подготовлены объекты и инфраструктура «к запуску и аккуратному старту» работы туристической отрасли в стране.
«С 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.
Он отметил, что в 25 российских регионах отели уже возобновили работу.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что страна сейчас готовится к постепенному открытию курортного сезона.
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