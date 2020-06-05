Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Потанина, расходы по устранению последствий могут составить около 10 млрд рублей.

«То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств — это, безусловно, правильно», — ответил Путин.

Президент в свою очередь отметил, что если бы был своевременно заменен резервуар для хранения топлива, ЧП в Норильске удалось бы избежать.