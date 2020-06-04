В компании-операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG отреагировали на внесение законопроекта о санкциях против газопровода в сенат США, сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя компании Йенса Мюллера, проект в интересах потребителей ЕС, так как без него люди будут переплачивать за газ миллиарды. Те усилия, которые направлены на срыв строительства газопровода, являются пренебрежением прав Евросоюза определять свое энергетическое будущее.

«Усилия <...> демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей», — сказал Мюллер.

Он отметил, что в настоящее время компания анализирует возможные последствия в случае вступления американского закона в силу.

Ранее стало известно, что в сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Он должен «уточнить и расширить» действующие ограничительные меры против газопровода.

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