В США разработают проект новых санкций против «Северного потока — 2»

Сенаторы США подготовят законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg.

Предполагается, что санкции затронут страховые компании, участвующие в проекте.

Сенатор Тед Круз, один из инициаторов законопроекта, назвал «Северный поток — 2» «критической угрозой национальной безопасности США».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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