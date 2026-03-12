Названы четыре важных товара, которые резко подорожали из-за ударов по Ирану

Конфликт между Израилем, США и Ираном спровоцировал резкий скачок цен на ряд критически важных для мировой экономики товаров — от базовых пластиков и удобрений до бразильского сахара и катарского гелия, пишет The New York Times.

Цены на алюминий поднялись до максимальных значений за последние четыре года после остановки отгрузок с крупных заводов в Катаре и Бахрейне. Страны Персидского залива, на долю которых приходится около 8% мирового производства алюминия, вынуждены импортировать сырье для его выплавки через блокированный Ормузский пролив. Учитывая, что алюминий используется повсеместно — от авиастроения до консервных банок, — его удорожание неминуемо отразится на ценах широкого спектра товаров.

Ключевое азотное удобрение — мочевина — в преддверии посевных работ взлетело в цене на 35%. Примерно треть объема мировой торговли этим химикатом проходит через Ормузский пролив. Из-за его блокировки в регионе также заперта почти половина мировых запасов серы, критически важной для производства удобрений и металлов (например, меди). По данным Corriere della Sera, стоимость некоторых удобрений поднялась на 26% за неделю.

Производство гелия было свернуто Катаром, на который приходится около трети мировых поставок этого газа, после ударов по промкомплексу Рас-Лаффан. Назревающий дефицит ударит по производству полупроводников, где гелий используется для охлаждения оборудования, работы МРТ-томографов и различных оборонных технологий.

Колебания на рынке сахара начались после того, как топливный кризис побудил крупнейшего производителя сахарного тростника — Бразилию — переключиться на переработку своего сырья в этанол, поскольку тот подорожал на 10%.

Ранее Иран назвал условия прохода судов по Ормузскому проливу.