Польша завела дело в отношении «Газпрома»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK завел дело в отношении «Газпромa» из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению регулятора, российской компании грозит штраф в размере до €50 млн.

Уточняется, что он может быть назначен за непредоставление информации о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям, в том числе «Газпрому», обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения.

В начале 2020 года регулятор потребовал у российской компании документы, имеющие отношение к делу. Указывается, что соответствующие документы получены не были.