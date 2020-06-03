Минэкономразвития поддержит российский общепит в условиях пандемии

Минэкономразвития России разработает возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания в России. Об этом сообщил представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Как уточняется, решение о подготовке новых мер поддержки общепита было принято после совещания Белоусова с бизнесменами и деловыми ассоциациями по вопросам поэтапного открытия ряда заведений в стране.

По словам представителя Белоусова, министерство подготовит возможные дополнительные меры.

«Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании», — цитирует его РИА «Новости».

По данным на 2 июня, в стране выявлено уже 423 тыс. заболевших, выздоровели свыше 186 тыс. пациентов, а умерли — 5 037.

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