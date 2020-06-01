Кабмин отклонил законопроект о выплатах домохозяйкам

Правительство отклонило законопроект, разработанный ЛДПР, о ежемесячных выплатах для домохозяек, передает РИА «Новости».

В кабмине объяснили отказ тем, что законопроект в некоторых местах не соответствует нормам. Так, в нем не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств, что нарушает требования статьи 83 Бюджетного кодекса. В проекте не установлены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия.

Кроме того, как отметили в правительстве, определение домашнего хозяйства в законопроекте содержит неконкретные формулировки.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.

Документ предусматривает ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке домохозяйкам в размере МРОТ, который на данный момент составляет 12 130 рублей.

Нуждающимся будет считаться один член семьи, если размер среднедушевого дохода ячейки общества не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.