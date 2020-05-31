Решение о выплатах на детей в условиях пандемии было личной инициативой Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что идея выплатить россиянам по 10 тысяч рублей на каждого ребенка была личной инициативой Владимира Путина.

Песков отметил, что предложение было направлено на поддержку демографии.

«Это президентская инициатива, собственная», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Притом это не единственная идея Путина, которую он предлагал в рамках поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. Песков отметил, что Путин выступал за помощь нуждающимся и тем, кто помогает демографии и лишился работы из-за сложившейся ситуации.

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