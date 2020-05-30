Эксперты назвали сферы, в которых могут вырасти зарплаты после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования считают, что после пандемии коронавируса на увеличение заработной платы могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.
Они отмечают, это связано с тем, что в кризисный период бизнес будет нуждаться в улучшении сервиса, выделяющегося на фоне конкурентов.
IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи также не останутся в стороне, считают специалисты.
При сложных обстоятельствах зарплаты могут вырасти у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.
На прибавку в зарплате также могут рассчитывать медики и специалисты естественно-научного цикла, психологи и психотерапевты.
Возможно, увеличенный размер оплаты труда получат опытные онлайн-педагоги и репетиторы, виртуальные гиды.
Эксперты также отмечают работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров.
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