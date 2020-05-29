Даниил Егоров провел встречу руководителей налоговых администраций стран БРИКС

Руководители налоговых администраций БРИКС провели заседание, которое впервые прошло в режиме видеоконференции. Мероприятие прошло под председательством руководителя ФНС России Даниила Егорова.

Ключевой темой встречи стали меры поддержки налогоплательщиков в условиях пандемии COVID-19. Стороны обменялись опытом реализации мер экономической поддержки и оказания услуг налогоплательщикам в новых условиях. Даниил Егоров отметил, что кризис, вызванный COVID-19, ускорил цифровую трансформацию государственного управления и государственных услуг.

ФНС России в последние несколько лет уделяет особое внимание именно развитию дистанционного предоставления налоговых услуг. Реализовано несколько проектов. Один из них – это налоговый мониторинг, который позволяет налоговым органам иметь онлайн-доступ к бухгалтерской отчетности компаний и отслеживать транзакции. Благодаря этой технологии удалось перейти от полных проверок к совместной оценке рисков. Система уже охватывает более трети налоговых поступлений. В дальнейшем этот проект будет расширяться.

Кроме того, ФНС России создала специальную блокчейн-платформу для сотрудничества с банками и компаниями, которые обращаются за льготным кредитом. Процесс максимально оптимизирован для всех участников. Также ФНС России предоставляет онлайн-сервис для получения субсидий на зарплаты сотрудникам компаний, пострадавших от пандемии.

«Через этот сервис организован весь процесс взаимодействия – от подачи заявлений до получения выплаты. Работодатель может отследить ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете. Обычно это занимает не более двух-трех дней. Более 600 тысяч налогоплательщиков уже получили такую субсидию на сумму 31 млрд рублей», - отметил Даниил Егоров.

Представители налоговых ведомств стран БРИКС также обсудили перспективы налогообложения цифровой экономики, рассмотрели практические вопросы механизма автоматического обмена информацией, а также рассказали о своем опыте борьбы с «серой» экономикой.

«Автоматический обмен информацией также является многосторонним инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов. Необходимо и дальше развивать эту инициативу и повышать качество данных, включая в обмен данными другие виды информации, которые влияют на обеспечение государственных доходов. Эти механизмы могут быть эффективными только, если они разрабатываются и применяются с учетом всех заинтересованных сторон», - подчеркнул Даниил Егоров.

В заседании также приняли участие руководитель Службы федеральных доходов Бразилии Хосе Тостес, министр финансов Индии Анжай Пандей, заместитель руководителя государственной налоговой администрации Китая Ван Даошу, руководитель Службы внутренних доходов ЮАР Эдвард Кисвиттер.