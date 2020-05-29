BCG прогнозирует краткосрочный рост безработицы в России до 10%

Доля безработных в России временно вырастет до 8-10% при наиболее вероятном сценарии развития ситуации с коронавирусом нового типа, говорится в обзоре The Boston Consulting Group (BCG). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст обзора.

В соответствии с оптимистичным прогнозом экспертов, уровень безработицы поднимется до 6-7%. При пессимистичном сценарии число безработных в России вырастет до 12-15%, указано в отчете.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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