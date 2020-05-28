Воробьев рассказал, когда откроют кафе и ТЦ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рестораны, кафе и торговые центры в регионе в первую неделю июня еще будут закрыты. Об этом он сказал в в эфире телеканала «360».

По его словам, открытие мест общепита даже на открытых верандах, а также ТЦ пока «преждевременно и опасно».

«Но, дай бог, все будет нормальным, мы увидим позитивную динамику — и мы их откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — сказал Воробьев.

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