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Россиянам назвали достоинства и недостатки Suzuki Ertiga

«За рулем» перечислил достоинства и недостатки доступного в РФ Suzuki Ertiga

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Suzuki

К достоинствам минивэна Suzuki Ertiga, который продается в России за 2,3-2,9 млн рублей, относятся широкий дверной проем и просторный салон, а к недостаткам — отсутствие обогрева сидений и декор «под дерево». Об этом пишет «За рулем».

Минивэн, снабженный атмосферным бензиновым мотором 1.5 и четырехступенчатой АКП, резво разгоняется и отличается экономичностью. Кроме того, этот агрегат, который также устанавливается на внедорожник Suzuki Jimny, отличается простотой конструкции и надежностью, отмечает издание.

Среди недостатков автомобиля отмечены настройки ходовой части, недостаточно энергоемкая подвеска и слабая штатная шумоизоляция, которая требует доработки, а также характеристики рулевого управления. В частности, автомобиль с запаздыванием реагирует на поворот руля и кренится в поворотах.

Ранее американские ученые выяснили, что наполнитель автомобильных сидений может выделять канцерогены в салон.

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