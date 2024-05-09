Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу танков Т-34

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Лаоса Тхонглуну Сисулиту за передачу РФ танков Т-34. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, эти боевые машины являются символом победы. Речь идет о 30 танках Т-34-85, которые некогда были поставлены СССР для нужд армии Лаоса. Они были были переданы России в 2019 году.

«Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», — сказал российский лидер на встрече с Сисулитом, проходящей в Кремле.

Он также поблагодарил президента Лаоса за поддержку преподавания русского языка в стране.

Еще Путин заявил, что взаимодействие Российской Федерации и Лаоса в области обороны и безопасности развивается, также обе страны поддерживают научные и гуманитарные связи. Кроме того, в 2023 году наметился рост торгово-экономического взаимодействия между двумя государствами, товарооборот увеличился на 12%, сообщил он.

Также президент РФ обратил внимание, что держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории Лаоса. Это будет способствовать росту туристического потока из России в эту страну, добавил он.

Сисулит был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.

Ранее Лаос попросил Россию о скидке на нефть.