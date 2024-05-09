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На юге Москвы загорелся торговый комплекс «Южные ворота»

В московском ТК «Южные ворота» произошел пожар, объявлена эвакуация

В московском торговом комплексе (ТК) «Южные ворота» начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

«Пожар в ТК «Южные ворота», — указывается в публикации.

По данным из открытых источников, здание находится в южной части столицы в районе Братеево по адресу: МКАД, 19-й километр, вл20с1.

Согласно информации канала, возгорание произошло на территории местной чайханы. На кухне точки общепита произошла вспышка из-за жировых отложений

Как пишет новостной портал 360.ru, в здании объявлена эвакуация, из торгового центра выводят посетителей и персонал.

Незадолго до этого на юге Москвы произошел крупный пожар в здании автомобильного сервиса на улице Дорожная. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Ранее в дагестанском Дербенте произошел пожар в здании школы.

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