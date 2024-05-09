Ученые назвали график работы, повышающий риск ожирения и диабета

Американские ученые из Университета штата Вашингтон и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории выяснили, что работа в ночные смены нарушает белковые ритмы, связанные с регуляцией уровня глюкозы в крови, энергетическим обменом и воспалением. Это может способствовать развитию хронических метаболических болезней. Исследование опубликовано в научном журнале Proteome Research (ProtRes).

По словам команды, всего несколько ночных смен в неделю достаточно для повышения риска появления диабета, ожирения и других сбоев в обмене веществ.

«Есть процессы, связанные с главными биологическими часами в нашем мозгу, которые говорят, что день — это день, а ночь — это ночь. Но есть и другие процессы, которые следуют ритмам, установленным в других частях тела, которые говорят, что ночь — это день, а день — это ночь. Когда внутренние ритмы нарушаются, в организме возникает постоянный стресс, который, по нашему мнению, имеет долгосрочные последствия для здоровья», — отметил старший автор исследования, профессор Ханс Ван Донген.

Исследование включало контролируемый лабораторный эксперимент с добровольцами, которых поместили на смоделированные ночные или дневные смены в течение трех дней. После последней смены участники бодрствовали в течение 24 часов при постоянных условиях — освещении, температуре, позе и приеме пищи — чтобы измерить свои внутренние биологические ритмы без вмешательства внешних влияний.

При более пристальном рассмотрении белков, участвующих в регуляции уровня глюкозы, исследователи наблюдали почти полное изменение ритмов глюкозы у участников ночной смены.

Также оказалось, что процессы, связанные с выработкой и чувствительностью к инсулину, больше не синхронизировались у людей на ночной смене. Эти механизмы должны действовать вместе, чтобы поддерживать уровень глюкозы в пределах здорового диапазона.

Исследователи заявили, что этот эффект может быть вызван регуляцией инсулина, пытающейся отменить изменения уровня глюкозы, вызванные ночным графиком.

Следующим шагом команды станет изучение реальных рабочих, чтобы определить, вызывают ли ночные смены аналогичные изменения белка у людей, работающих посменно.

Ранее ученые назвали диету, снижающую вред здоровью от работы в ночную смену.