Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московские полицейские задержали мужчину за оскорбления пенсионерок

Московские полицейские задержали судимого мужчину за оскорбления пенсионерок

В Москве сотрудники полиции задержали дважды судимого мужчину за оскорбление пожилых женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками столичного района Перово после выявления в сети Интернет видео, где мужчина оскорбляет пожилых женщин, снимая это на видео, был установлен фигурант — 37-летний местный житель», — написала она.

Нарушитель пытался скрыться, улетев из России в одну из стран ближнего зарубежья. Сотрудники полиции задержали его в столичном аэропорту.

До этого в Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете.

В феврале жительница Каргаполья разместила в одной из социальных сетей комментарий оскорбительного содержания. В нем она резко высказалась в адрес работников администрации Каргапольского муниципального округа, употребив в своей речи обсценную лексику.

Женщине предъявили обвинение, суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами