Московские полицейские задержали мужчину за оскорбления пенсионерок

В Москве сотрудники полиции задержали дважды судимого мужчину за оскорбление пожилых женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками столичного района Перово после выявления в сети Интернет видео, где мужчина оскорбляет пожилых женщин, снимая это на видео, был установлен фигурант — 37-летний местный житель», — написала она.

Нарушитель пытался скрыться, улетев из России в одну из стран ближнего зарубежья. Сотрудники полиции задержали его в столичном аэропорту.

До этого в Курганской области наказали местную жительницу, оскорбившую чиновников в интернете.

В феврале жительница Каргаполья разместила в одной из социальных сетей комментарий оскорбительного содержания. В нем она резко высказалась в адрес работников администрации Каргапольского муниципального округа, употребив в своей речи обсценную лексику.

Женщине предъявили обвинение, суд вынес ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ.