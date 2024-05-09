Анна Калашникова дала совет Нюше после развода

Певица и модель Анна Калашникова посоветовала Нюше переключить внимание на другие сферы жизни после развода. Об этом сообщает Voice.

Калашникова рассказала, что ей после расставания с мужем помогли работа, новые хобби, гастроли, путешествия и встречи с друзьями. Она считает важным направить негативную энергию в творчество.

«А еще когда каждый день много дел, то нет времени для того, чтобы проваливаться в драму», — поделилась артистка.

Калашникова уверена, что Нюша в скором времени найдет себе нового возлюбленного. По мнению певицы, коллеге нужен сильный мужчина, который уже полностью реализовал себя в профессиональном плане. Также она считает, что партнер Нюши должен быть заботливым, добрым и ответственным человеком, который понимает специфику ее профессии.

«Про общие взгляды на жизнь я молчу, это и так понятно. А самое главное во всем этом — любовь. Это фундамент и основа. Без нее любой набор качеств значения иметь не будет», — отметила модель.

7 мая бизнесмен Игорь Сивов подтвердил новость о разводе с певицей Нюшей.

Ранее Ксения Собчак публично высмеяла Нюшу после смены имиджа.