Взрыв произошел в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что днем 9 мая в городе раздался звук взрыва. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В публикации отмечается, что в 17:10 мск в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Позднее Труханов заявил о взрыве в Одессе и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Других подробностей произошедшего не приводится.

7 мая в Черноморске Одесской области на юге Украины произошли взрывы.

Также 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его мнению, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Владимира Зеленского «подписания необходимых бумаг».

5 мая министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. В оборонном ведомстве отметили, что объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе находилось вооружение западного производства.

Ранее британский эксперт рассказал о цели ВС РФ в Одессе.