Эксперт рассказал об угрозе изменения параметров сделки ОПЕК+ 2.0

Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов рассказал, что в настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы несколько изменить параметры соглашения ОПЕК+ 2.0, которые изначально предполагались.

По его словам, речь идет о том, чтобы не снижать в июле общий объем сокращений с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки, а оставить изначальные параметры сделки еще, как минимум, на 2 месяца.

«Это можно расценить только негативно. Это одно из проявлений двойной игры со стороны Саудовской Аравии», — констатирует Андрианов.

Эксперт также выделяет два момента.

«Первый – это то увеличение добычи, о котором Саудовская Аравия говорила накануне заключения новой сделки. Оно имело бумажный характер. Саудиты заявляли о росте добычи чуть ли не до 12 млн баррелей в сутки. Хотя на самом деле речь шла об имитации роста добычи, которая стала возможна благодаря манипулированию резервными объемами, накопленными в хранилищах, танкерах и так далее. Когда принимались решения о том, что Россия и Саудовская Аравия сократят одновременно добычу на 2,5 млн баррелей в сутки от уровня 11 млн баррелей, то получилось, что Россия действительно сокращает реальные объемы своей добычи, принимает очень непростые решения по каждому месторождению в то время, как Саудовская Аравия просто производит сокращение на бумаге. То есть она не останавливает свои скважины, не останавливает свои месторождения, а отделывается только бумажным сокращением», — отмечает эксперт.

«Второй же момент, который здесь, наверное, нужно отметить: в принципе сама ОПЕК – это организация экспортеров нефти, а не стран, добывающих нефть. Это большая разница. Получается, что Россия и Саудовская Аравия – несут совершенно разные затраты и издержки в результате сокращения, поскольку у них принципиально разные объемы экспорта. Россия крупная страна, она потребляет большие объемы нефти, чуть ли не половину своей добычи. И, следовательно, сокращение экспорта у неё существенно больше. Насколько я знаю, в России объем сокращения добычи достигает порядка там 48 % экспорта, а в Саудовской Аравии он составляет лишь 27%», — подчеркивает Андрианов.

«То есть получается, что Россия сокращает свой экспорт в гораздо большей степени, чем Саудовская Аравия. Поэтому возникает очень несправедливая ситуация. Потери России будут гораздо больше, чем потери других участников, поскольку критерием являются объемы добычи, а не объём экспорта», — делает вывод он.

«Здесь еще нужно отметить один момент, почему именно сейчас Саудовской Аравии важно цены стабилизировать. Потому что то заметное падение стоимости нефти, которое было в апреле, саудиты использовали для того, чтобы закупить впрок большие запасы нефти с надеждой на то, что цены восстановятся, и их можно будет выгодно перепродать», — считает Андрианов.

«В результате было заполнено огромное количество танкеров во всем мире, и сейчас эти танкеры остаются заполненными, стоимость фрахта танкеров растет. Естественно, держатели нефти несут огромные убытки. И они заинтересованы в том, чтобы продать свои запасы и не платить огромные деньги за фрахт. Саудовская Аравия заинтересована также в том, чтобы цены восстановились, для того, чтобы покрыть все свои текущие убытки», — поясняет старший аналитик WMT Consult.

«Вместе с тем Саудовская Аравия совершает шаг и абсолютно в противоположном направлении. Как мы знаем, сейчас к берегам США подошла армада саудовского флота, в котором содержится порядка 50 млн баррелей саудовской нефти. И такая интервенция способна обвалить цены, или, по крайней мере, может запустить цепочку банкротств. сланцевых американских компаний. А это - потеря существенного количества рабочих мест буквально накануне выборов в США. Трамп, который уже не раз грозил лишить саудитов военного зонтика, может вновь занять резкую позицию. И Эр-Рияд, конечно, заинтересован в том, чтобы свалить с больной головы на здоровую и вновь добиться того, чтобы Россия взяла на себя основную часть сокращения добычи. Только если в кризисные два месяца, когда весь мир сидел на карантине, и спрос на нефть существенно упал, готовность России внести основной вклад в глобальную сделку по ограничению добычи была более оправдана, то в июле когда спрос начнет постепенно восстанавливаться сохранение того же жесткого режима будет на руку только Саудовской Аравии и лишь укрепит ее экспортные преимущества», — резюмирует Андрианов.