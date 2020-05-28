Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» опять приостановлен

Мощности польского участка трубопровода «Ямал — Европа», осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, на текущие сутки на настоящий момент не забронированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие данные.

Как отмечается, внутридневные аукционы сейчас проходят каждый час, однако более 38 млн кВт х ч не находят спроса.

Накануне было приобретено лишь 37% от общей мощности трубы.

Стоит отметить, что русско-польский контракт о транзите газа истек 17 мая текущего года. С этого времени «Газпром» может бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» только через аукционы. Как заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов, компания продолжит поставлять газ через Польшу, однако он не уточнил стоимость транзита и его объемы.

Истекший договор был заключен еще в 1990-х годах. По газопроводу «Ямал — Европа» Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.