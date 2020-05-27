Путин призвал использовать опыт дистанционной работы после коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт работы «на удаленке» и после пандемии, пишет РИА «Новости».

«Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт (удаленной работы), безусловно, будет весьма полезен, востребован. И его обязательно надо использовать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что дистанционный режим удобен для молодых мам, людей с ограниченными возможностями и жителей малых городов.

Ранее из-за коронавируса многие компании перевели своих сотрудников в удаленный режим работы.

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