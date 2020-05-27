Решетников: экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что такие результаты достигнуты за период с 12 мая, когда регионы начали постепенно послаблять ограничительные меры.

Решетников отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет поэтапно снимать ранее принятые в отношении бизнеса ограничения. В настоящий момент еще находятся в заморозке сектор непродовольственной розницы, общепит и туризм.

«Это значит, что уже сейчас есть возможности поэтапно снимать ранее принятые ограничения, и регионы этими возможностями пользуются», — заключил министр.

До этого Решетников сообщил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики на данный момент составляет 3,3 трлн руб.

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