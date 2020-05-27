Минэкономразвития повысит прогноз роста ВВП РФ в 2021 году

Минэкономразвития скорректирует в сторону повышения прогноз восстановительного роста экономики в 2021 году с учетом общенационального плана развития экономики, передает «Интерфакс» слова главы ведомства Максима Решетникова.

«В 2021 году пока ожидаем восстановление экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем (вверх) с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики», — сказал Решетников.

Он также отметил, что по прогнозу министерства ВВП России в 2020 году из-за коронавируса упадет на 5%, а также уменьшатся инвестиционный и потребительский спрос.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению российского ВВП в 2020 году с 3,3% до 5% из-за продолжения пандемии коронавируса. В 2021 году агентство прогнозирует восстановительный рост экономики РФ в районе 3%.

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