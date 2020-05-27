Казахстан в рамках ОПЕК+ снизил добычу нефти на месторождениях

Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ снизил добычу нефти на крупных и средних месторождениях, в том числе в Тенгизе и Кашагане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Нурлана Ногаева.

Отмечается, что общий объем добываемой нефти компаний, работающих на месторождениях, составляет свыше 10 млн тонн в год.

По сведениям Ногаева, суточная добыча сократилась в целом в республике на 390 тыс. баррелей в сутки.

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