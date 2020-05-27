«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Российская сторона рассматривает вариант ужесточения сделки ОПЕК+ и может выступить с таким предложением на предстоящей июньской встрече. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Предполагалось, что с июля нефтедобыча в рамках ОПЕК+ уменьшится с 9,7 до 8 млн баррелей в сутки. Однако Россия может попросить продления текущих квот еще на два месяца, то есть до сентября 2020 года.

По словам источников, тема сохранения текущих показателей обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с главами нефтекомпаний страны накануне, 26 мая. Причиной ужесточения российской позиции, как уточнил один из собеседников издания, стало давление Саудовской Аравии, которая якобы недовольна уровнем цен на нефть, несмотря на постепенное восстановление спроса.

По данным «Ъ», российские нефтяные компании разошлись во мнении по теме продления нынешних квот.

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