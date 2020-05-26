Российские банки могут принять на себя шок в два раза сильнее, чем в прошлые кризисы

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что российские банки, по расчетам регулятора, способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014 годов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, банковский сектор может поглотить и абортировать потери на фоне возможного ухудшения качества кредитного портфеля и признанием его обесценивания, а также признанием потерь по этому кредитному портфелю и потери в общем единовременно до 10% по этому кредитному портфелю.

«Это много. То есть шок в два раза более сильный, чем шок 2008 и 2014 годов», — добавил Тулин.

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