Российский рынок онлайн-торговли может вырасти на 30% по итогам 2020 года

Ассоциация компаний интернет-торговли прогнозирует рост онлайн-торговли в России на 30% по итогам 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«В 2020 году мы ожидаем увеличения этого показателя до 30%», — заявил президент ассоциации Артем Соколов на совещании с участниками рынка, которое провел глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам Соколова, доля электронной коммерции занимает 6% в обороте розничной торговли, а в 2019 году отрасль показала рост в 25%.

Мантуров в свою очередь подчеркнул, что в условиях пандемии люди «стараются по максимуму использовать онлайн-ресурсы, чтобы покупать потребительскую продукцию», в том числе и продукты питания.

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