Около 1 млн человек не работают в Москве из-за ограничений по COVID-19

Около 15% московской экономики на данный момент не функционирует из-за ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ефимова, установленные меры не допускают к работе около 1 млн жителей Москвы, занятых в закрытых в настоящее время сферах деятельности.

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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