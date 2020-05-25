Продавцы газа могут быть вынуждены доплачивать за его покупку

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут упасть ниже нуля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газовых трейдеров.

Это значит, что европейским продавцам газа придется отдавать сырье бесплатно или даже доплачивать тем, кто согласится его забрать.

По словам одного из трейдеров, это может произойти по мере заполнения хранилищ, если предложение на рынке останется высоким.

Возникшие ограничения на фоне пандемии коронавируса вызвали резкий спад спроса на газ. Кроме того, газовые хранилища Европы заполнены значительно больше обычного из-за аномально теплой зимы и увеличения предложения СПГ со стороны Катара.

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