Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. Об этом Prime рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Критической ситуацией на рынке специалист называет рост безработицы и отсутствие вакансий для молодежи. В таком случае власти сократят пенсионный возраст. Причем досрочно выйти на пенсию смогут до двух миллионов россиян.

«Сокращение <...> скорее всего, окажется мерой вынужденной», — полагает Мирзабалаева.

По ее прогнозам, после пандемии коронавируса в стране уменьшится число рабочих мест для предпенсионеров, так как они защищены государственным пособием.

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