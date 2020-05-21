Путин предложил сократить ставку по образовательным кредитам до 3%

Президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о снижении ставок по образовательному кредиту с 8% до 3%. Об этом он сказал на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

Он отметил, что в России намерены наращивать доступность бесплатного высшего образования. Речь идет в первую очередь о тех российских регионах, где ощущается нехватка специалистов высокой квалификации, отметил Путин.

«Но у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование. В том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита, и сделать это на максимально льготных условиях. В этой связи прошу правительство совместно с банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательному кредиту с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов», — сказал Путин.

Он добавил, что на этапе их выплат нужно увеличить размер налогового вычета. Однако эти вычеты должны предоставляться не только на сам кредит, но и на проценты по нему, заключил российский лидер.

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