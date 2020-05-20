Россиянам открыли сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь России на Едином портале госуслуг запустила новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интерактивная система доступна жителям 65 регионов страны, остальные субъекты будут подключены к сервису по мере их готовности. За первые несколько часов работы портала заявления подали около 70 тыс. россиян.

Дополнительная материальная помощь предназначается семьям с детьми от 3 до 7 лет и среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. В соответствии с указом президента выплата пособий начнется уже с 1 июня 2020 года.

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