В Госдуму внесен законопроект о ввозе в Россию дефицитных санкционных товаров

В Госдуму поступил законопроект, позволяющий ввоз в Россию дефицитных санкционных товаров, пишет ТАСС.

В случае принятия законопроекта правительство сможет снимать запрет на ввоз отдельных товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».

Сообщается, что под действие закона могут попасть маски и перчатки.