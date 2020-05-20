В Госдуму внесен законопроект о ввозе в Россию дефицитных санкционных товаров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Госдуму поступил законопроект, позволяющий ввоз в Россию дефицитных санкционных товаров, пишет ТАСС.
В случае принятия законопроекта правительство сможет снимать запрет на ввоз отдельных товаров, «производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных».
Сообщается, что под действие закона могут попасть маски и перчатки.