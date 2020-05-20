В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило «Северный поток» от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

Исключение из основных положений директивы применяется к участку газопровода, который расположен на территории Германии (включая территориальные воды страны).

Как пояснил руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets Артем Деев, освобождение «Северного потока» означает, что газопровод сможет работать на полную мощность в течение 20 лет.

«Северный поток» заработал в ноябре 2011 года. Его протяженность составляет 1224 км, а мощность 55 млрд куб. м в год. На данный момент по газопроводу прокачано более 345 млрд куб. м газа.

Ранее стало известно, что Европейский суд юстиции отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против некоторых норм законодательства о газопроводах третьих стран.