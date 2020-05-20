Минсельхоз допускает рост цен на продукты из-за увеличения затрат аграриев

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев допустил корректировку цен на продукты питания в связи с увеличением затрат сельскохозяйственных предприятий. Об этом он заявил на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с участием президента РФ Владимира Путина.

«Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен», — отметил Патрушев.

Он также отметил, что в настоящее время ни в одном регионе РФ не наблюдается проблем с поставками продовольствия, а при фактах необоснованного завышения цен, министерство обращается в Генпрокуратуру и ФАС.

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