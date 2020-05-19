Минфин решил не продлевать ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей
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Минфин России больше не рассматривает продление действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год, передает ТАСС.
«Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин направил в кабмин предложение о продлении до 1 января 2021 года ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей.
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