Минфин решил не продлевать ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей

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Минфин России больше не рассматривает продление действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год, передает ТАСС.

«Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин направил в кабмин предложение о продлении до 1 января 2021 года ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей.

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