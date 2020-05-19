Минфин решил не продлевать ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей

Минфин России больше не рассматривает продление действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год, передает ТАСС.

«Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минфин направил в кабмин предложение о продлении до 1 января 2021 года ЕНДВ для индивидуальных предпринимателей.

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