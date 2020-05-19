Путин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства поручил министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной прокомментировать ситуацию и дать прогнозы на ближайшее время.
По данным Росстата, с 7 по 12 мая инфляция показала нулевой результат.
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