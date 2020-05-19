Путин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поручил министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной прокомментировать ситуацию и дать прогнозы на ближайшее время.

По данным Росстата, с 7 по 12 мая инфляция показала нулевой результат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Апрель на карантине: почему обвалился ВВП

— Включаем печатный станок: что будет с инфляцией в России

— ЦБ допускает вариант снижения ставки в 100 б.п.