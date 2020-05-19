Медведев назвал слабой стороной России службу занятости

Служба занятости является слабой стороной России, необходимо сделать ее эффективнее. Передает РИА «Новости» слова председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР «ПолитСтартап».

По словам политика, любая кризисная ситуация всегда показывает слабые места государства.

Он отметил, что сейчас кризис, связанный с коронавирусом, «особенный», и при нем «произошел провал».

Медведев считает, что службе занятости необходимо быть мостом, который связывает работодателя и работника.

«Чтобы они не просто бумажки перекладывали или в компьютер какие-то данные вносили, а все-таки этим процессом не только помогали, но и управляли», — подчеркнул Медведев.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в марте 2020 года в России достиг 4,7%.

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