RT и Жасмин помогли семье в Дагестане, лишившейся дома из-за наводнения

RT и Жасмин помогли женщине с детьми, которых потоп в Дагестане лишил дома

В Дагестане пожилая женщина с двумя детьми лишилась дома из-за масштабного наводнения. О случившемся RT сообщил певице Жасмин, после чего она решила поддержать пострадавших – исполнительница приобрела для них одежду, стиральную машину, а также оплатила временное арендное жилье.

«Спасибо большое, Жасмин. Спасибо за поддержку... Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно... вообще не справились бы», — цитирует телеканал женщину по имени Мадина.

Она сообщила, что в их семье нет мужчин, а сама она работает бухгалтером, ее мать трудится в полях. В общей сложности доход семьи составляет 40 тыс. рублей в месяц. Недавно мать двоих детей перенесла операцию на позвоночнике.

Когда началось наводнение, Мадина, несмотря на травму и штифты в позвоночнике, начала активно помогать соседям, в том числе носила глину для закидывания канав. В итоге все равно спасти жилье не удалось – дом пришлось покинуть, после чего его смыло потоком воды.

«За какие-то считаные часы смело всё, что нажито годами. У нас был большой забор, большие двери. Дверь просто унесло», — вспоминает женщина.

Сейчас ей требуется новая операция из-за грыж в позвоночнике, а из-за сложившихся обстоятельств приходится снимать жилье – теперь в этом семье поможет Жасмин. RT также продолжает работать на месте бедствия, организуя адресную помощь пострадавшим от наводнения жителям.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане. 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в связи с паводками в Чечне и Дагестане с регионального до федерального значения.

Поддержку пострадавшим оказывают многие российские регионы – так, глава Башкирии Радий Хабиров поручил отправить в пострадавшие от наводнения районы Дагестана гуманитарную помощь. Еще несколько фур со строительными материалами отправятся из Оренбургской области в Дагестан для помощи в устранении последствий наводнения. Кроме того, сообщалось, что Сбер запустил программу поддержки бизнеса в Дагестане и Чечне, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Дагестане частично обрушился жилой дом из-за оползней.