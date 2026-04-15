Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Трамп вспомнил о Гренландии

Трамп: США необходимо обладать Гренландией из-за возможных угроз РФ и Китая
realDonaldTrump/Truth Social

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости США обладать Гренландией якобы из-за угроз, исходящих со стороны России и Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая,» – отметил Трамп.

В начале апреля Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание США контролировать Гренландию. По словам политолога-американиста, Дмитрия Евстафьева, на фоне событий на Ближнем Востоке вопрос острова для главы Белого дома станет еще острее, так как в ходе конфликта с Ираном США не могли воспользоваться своими базами в европейских странах. Евстафьев полагает, что из-за этого американский президент будет настаивать на юридической передаче Гренландии Соединенным Штатам.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января президент США заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

Ранее Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию к США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!