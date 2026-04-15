Трамп вспомнил о Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости США обладать Гренландией якобы из-за угроз, исходящих со стороны России и Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая,» – отметил Трамп.

В начале апреля Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание США контролировать Гренландию. По словам политолога-американиста, Дмитрия Евстафьева, на фоне событий на Ближнем Востоке вопрос острова для главы Белого дома станет еще острее, так как в ходе конфликта с Ираном США не могли воспользоваться своими базами в европейских странах. Евстафьев полагает, что из-за этого американский президент будет настаивать на юридической передаче Гренландии Соединенным Штатам.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января президент США заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

Ранее Путин прокомментировал идею Трампа присоединить Гренландию к США.