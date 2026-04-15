Глава РФПИ заявил об огромном спросе на российскую нефть

Дмитриев: огромный спрос на нефть возвращает Россию в число ключевых игроков рынка
Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков рынка. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков в качестве обязательного элемента в энергетических портфелях», — написал он.

Дмитриев добавил, что стоимость российской нефть марки Urals в настоящий момент составляет $120 за баррель, она поднялась на 20% менее чем за неделю и вдвое превышает цену в $59, заложенную в российском бюджете.

До этого Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису.

На прошлой неделе США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит падение, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

Ранее на Западе сравнили текущую обстановку в мире с началом пандемии COVID-19.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!