СМИ узнали, чей спутник использовал Иран для атак на американские базы

Иран тайно приобрел китайский спутник-шпион, который дал республике возможность атаковать военные базы США по всему Ближнему Востоку. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы.

Утечка иранских военных документов показывает, что спутник, известный как TEE-01B, построенный китайской компанией Earth Eye Co, был приобретен воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в конце 2024 года после того, как он был доставлен на орбиту.

Списки координат с отметками времени, спутниковые снимки и анализ орбиты показывают, что иранское военное командование поручило спутнику вести наблюдение за ключевыми военными объектами США. Снимки были сделаны в марте до и после ударов беспилотников и ракет по этим объектам, говорится в статье.

В рамках соглашения КСИР был предоставлен доступ к коммерческим наземным станциям, управляемым компанией Emposat, базирующимся в Пекине поставщиком услуг спутникового контроля и передачи данных с глобальной сетью, охватывающей Азию, Латинскую Америку и другие регионы.

Использование Ираном спутника китайского производства во время войны, в ходе которой Тегеран неоднократно обстреливал своих соседей ракетами и беспилотными летательными аппаратами, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность во всем регионе. Китай является крупнейшим торговым партнером стран Персидского залива и крупнейшим покупателем их нефти.

Полученные FT записи показывают, что спутник сделал снимки авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта, где были повреждены пять самолетов-заправщиков ВВС США.

Спутник также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании и местами, расположенными вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропортом Эрбиля, Ирак, примерно в то время, когда КСИР заявлял о нападениях на объекты в этих районах.

«Очевидно, что этот спутник используется в военных целях, поскольку он находится в ведении Космических сил Корпуса стражей исламской революции, а не гражданской космической программы Ирана», — сказала эксперт по Ирану Николь Граевски.

Ирану действительно нужны такие возможности, предоставляемые другими странами, во время этой войны, поскольку они позволяют КСИР заранее определять цели и проверять эффективность своих ударов, добавила она.

Ранее США пригрозили Китаю «большими проблемами» в случае помощи Ирану.