Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

В Китае создали устройство, способное перерезать кабель на глубине

Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

В Китае проходят испытания нового устройства, которое может перерезать кабели на глубине 3,5 километра. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на отчет океанографического института Чжэцзянского университета (КНР).

«Технология проходит испытания для перерезания подводных кабелей и работы с глубоководными грейферами, открывая новый путь для обеспечения работы подводных сооружений», — сообщает газета.

В публикации говорится, что исследование проходило в рамках научной глубоководной миссии на китайском исследовательском судне «Хайян Дичжи-2».

До этого сообщалось, что китайские ученые успешно провели первую в истории страны пилотируемую глубоководную экспедицию в Северном Ледовитом океане, которая позволит расширить знания о влиянии климатических изменений на глубоководные экосистемы. Экспедиция прошла на научно-исследовательском судне-ледоколе «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»).

Ранее в Китае предложили способ противодействия спутниковой сети Starlink.

 
Теперь вы знаете
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!