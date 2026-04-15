В Китае создали устройство, способное перерезать кабель на глубине

В Китае испытывают средство для резки кабелей на глубине до 3,5 км

В Китае проходят испытания нового устройства, которое может перерезать кабели на глубине 3,5 километра. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на отчет океанографического института Чжэцзянского университета (КНР).

«Технология проходит испытания для перерезания подводных кабелей и работы с глубоководными грейферами, открывая новый путь для обеспечения работы подводных сооружений», — сообщает газета.

В публикации говорится, что исследование проходило в рамках научной глубоководной миссии на китайском исследовательском судне «Хайян Дичжи-2».

До этого сообщалось, что китайские ученые успешно провели первую в истории страны пилотируемую глубоководную экспедицию в Северном Ледовитом океане, которая позволит расширить знания о влиянии климатических изменений на глубоководные экосистемы. Экспедиция прошла на научно-исследовательском судне-ледоколе «Сюэлун 2» («Снежный дракон 2»).

