«Прикол!»: в Петербурге вокалиста рок-группы перепутали с террористом Дмитрием Гордоном

Музыкант Галяминских был задержан в Петербурге из-за схожести с Гордоном
Telegram-канал «Baza»

Вокалист рок-группы «Свобода важнее моды» Дмитрий Галяминских рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на Московском вокзале в Санкт-Петербурге система распознавания лиц приняла его за украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

«Прикол! Подбегают ко мне на вокзале полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста… Дмитрия Гордона. И не только система, один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации. В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальнику теперь писать объяснительную, мол, не он это. Нарочно не придумаешь», — написал музыкант в посте.

Также Галяминских приложил фото, на котором полицейский показывает экран смартфона. По снимку видно, что система среагировала на артиста и приняла его за украинского журналиста.

По данным Telegram-канала Baza, дежурившие на вокзале полицейские неожиданно получили предупреждение — в здании скрывается украинский журналист Дмитрий Гордон. Подозреваемым оказался Дмитрий Галяминских, который «отрицал свою причастность к антироссийской деятельности». После беседы полиция убедилась, что перед ними не Гордон, и музыканта отпустили.

Ранее система распознавания лиц на вокзале несколько раз ошибочно идентифицировала прохожих как разыскиваемых лиц.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!