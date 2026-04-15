Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Названа группа людей, которой чаще снятся кошмары

Sleep: подавление эмоций может повышать частоту ночных кошмаров
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Сны могут по-разному влиять на эмоциональное состояние человека в течение дня, а подавление эмоций в повседневной жизни связано с более частыми кошмарами. К таким выводам пришли ученые из Университет Канзаса. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

Ученые попытались проверить популярную гипотезу о так называемой «терапии страхом», согласно которой пугающие сновидения якобы помогают человеку справляться с тревогами в реальной жизни, снижая уровень стресса после пробуждения. Однако полученные данные не подтвердили эту идею в простом виде.

В исследовании приняли участие более 500 человек. Их сновидения анализировались с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые оценивали эмоциональную окраску сюжетов. Затем сопоставлялось, как содержание снов влияет на настроение участников утром.

Результаты показали обратную связь: выраженные страхи во сне чаще ассоциировались с ухудшением настроения на следующий день, а не с его улучшением. При этом у людей, которые склонны подавлять эмоции в реальной жизни, кошмары встречались чаще.

В то же время ученые обнаружили важную деталь: если в сновидениях одновременно присутствовали и негативные, и позитивные эмоции, негативное влияние на утреннее состояние снижалось. Это может указывать на то, что более «сложные» по эмоциям сны не так сильно ухудшают самочувствие после пробуждения.

Авторы подчеркивают, что пока нельзя точно определить, когда именно происходит эмоциональная переработка — во время сна или уже после пробуждения, при воспоминании сновидений. Однако результаты указывают на то, что сны и эмоциональная регуляция тесно связаны, но этот механизм значительно сложнее, чем предполагалось ранее.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!