Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Урегулирование украинского конфликта находится «на подходе». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине может стать девятым, который он урегулирует.

В конце марта Трамп отмечал, что уровень ненависти между президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достиг апогея». По его оценкам, Вашингтон «справится с этим», но происходящее — «ужасно».

Американский лидер призвал Путина и Зеленского «немного поладить» для урегулирования конфликта. Также Трамп заявлял, что Вашингтон хотел бы встречи российского и украинского президентов для заключения сделки по Украине.

