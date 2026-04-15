Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Mark Schiefelbein/AP

Урегулирование украинского конфликта находится «на подходе». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине может стать девятым, который он урегулирует.

В конце марта Трамп отмечал, что уровень ненависти между президентом России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достиг апогея». По его оценкам, Вашингтон «справится с этим», но происходящее — «ужасно».

Американский лидер призвал Путина и Зеленского «немного поладить» для урегулирования конфликта. Также Трамп заявлял, что Вашингтон хотел бы встречи российского и украинского президентов для заключения сделки по Украине.

Ранее Зеленский рассказал, на чьей стороне Трамп.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!